Nella tarda mattinata di ieri, un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella frazione di Palazzo, nel comune di Arcevia. Durante l’attività lavorativa all’interno di un borgo, il lavoratore è stato schiacciato contro un muretto da un mezzo meccanico cingolato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di ieri nella frazione di Palazzo, di Arcevia: un operaio è rimasto schiacciato da un piccolo mezzo meccanico cingolato durante l’esecuzione di alcuni lavori all’interno del borgo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle autorità competenti, l’uomo stava operando in un’area ristretta quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo o sarebbe stato sorpreso da un movimento improvviso dello stesso. Il veicolo lo ha quindi spinto violentemente contro un muro, provocando un grave schiacciamento agli arti inferiori. L’uomo ha riportato una frattura multipla scomposta alla gamba destra, accompagnata da una profonda ferita lacero-contusa da schiacciamento e taglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schiacciato contro un muretto dal mezzo meccanico: è grave

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