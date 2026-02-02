Storie di migrazioni e accoglienza | appuntamento con la presentazione del libro Legend Brindisi

Questa sera si tiene a Brindisi la presentazione del libro

La Rassegna del Chiostro d'inverno alla sua seconda edizione è al suo quarto appuntamento culturale con la presentazione del libro di Katiuscia Vammacigna, "Legend Brindisi", edito C&P Caver. Appuntamento per domani, 3 febbraio 2026, presso la chiesa di Santa Lucia in Brindisi alle ore 19. A dialogare con l'autrice, Giulia Cesaria, operatrice culturale e scrittrice. Esposizione pittorica tematica a cura di Anna Guitti. Legend Brindisi. Storie di migrazioni e accoglienza a Brindisi, nel marzo del 1991 Nel marzo del 1991, la città di Brindisi, nel sud della Puglia, fu protagonista di un evento storico eccezionale: l’esodo di quasi trentamila anime provenienti dall’Albania che, a bordo di pescherecci, navi mercantili come la Legend Panama o piccoli boat people, si riversarono sulle coste pugliesi e sul porto di questa città affacciata sul mare.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Lunedì 29 aprile, presso la sede di Antiche Strade, si terrà la presentazione del secondo volume dedicato ai Mestieri e alle attività storiche di Brindisi.

