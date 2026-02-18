Roma nuovi scavi alla Casa del Jazz

A Roma, gli scavi alla Casa del Jazz sono ripresi nel tentativo di trovare il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994. La polizia ha avviato nuove indagini, scavando nel cortile dove si sospetta possa essere sepolto. Si cerca tra le piante e le strutture abbandonate, con l’ausilio di tecnologie avanzate. Gli operai lavorano con attenzione, mentre gli investigatori attendono eventuali tracce che possano chiarire il mistero della scomparsa. La ricerca si concentra in un’area ancora non esplorata in modo approfondito.

20.48 Ripresi a Roma, alla casa del Jazz, gli scavi alla ricerca del corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994. Il figlio del giudice dice che i Vigili del fuoco "stanno valutando più opzioni e speriamo notizie presto". La Casa del Jazz è di proprietà del Comune, dopo la confisca negli anni '90 al boss della banda della Magliana, Nicoletti. L'ipotesi è che nei sotterranei ci siano elementi utili a chiarire il giallo Adinolfi. E si parla anche del caso Orlandi. Nei giorni scorsi sarebbe stato trovato accesso a un tunnel.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Roma, ripresi gli scavi alla Casa del JazzGli scavi alla Casa del Jazz di Roma sono ripresi dopo anni di sospensione, nel tentativo di trovare il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994.

Scavi alla Casa del Jazz a Roma ricominceranno a breve. Prefetto Giannini: "Localizzato un punto sensibile"A breve riprenderanno gli scavi presso la Casa del Jazz a Roma, dove si trova un punto sensibile ancora da esplorare.

Roma, ripartono gli scavi alla Casa del Jazz -Storie italiane 03/02/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.