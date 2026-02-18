Roma ripresi gli scavi alla Casa del Jazz
Gli scavi alla Casa del Jazz di Roma sono ripresi dopo anni di sospensione, nel tentativo di trovare il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994. La decisione arriva dopo una nuova soffiata che ha portato a riattivare le indagini e a scavare nel cortile dell'ex complesso. Gli investigatori sperano di trovare elementi utili per chiarire quella vicenda irrisolta da tempo.
Sono ripresi gli scavi alla Casa del Jazz a Roma dove si cerca il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994 di cui si persero le tracce il 2 luglio di quell’anno. Stamani i vigili del fuoco sono arrivati a Villa Osio per riprendere il lavoro. “Stanno lavorando, dobbiamo aspettare”, ha affermato Lorenzo Adinolfi, figlio del giudice, uscendo dalla Casa del Jazz. “Stanno valutando diverse opzioni e speriamo di avere presto notizie”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ripresi gli scavi alla Casa del Jazz per il giudice Adinolfi: l’ingresso al cunicolo sotterraneo è muratoSono ripresi gli scavi alla Casa del Jazz, dopo una pausa di oltre due settimane, nel tentativo di trovare i resti del giudice Paolo Adinolfi scomparso nel 1994.
Leggi anche: Ripresi gli scavi alla Casa del Jazz, presente il figlio del giudice Adinolfi: “Certi di spazio sotterraneo”
Roma, ripartono gli scavi alla Casa del Jazz -Storie italiane 03/02/2026
Argomenti discussi: Casa del Jazz, i vigili del fuoco hanno trovato il passaggio che porta ai segreti di Nicoletti; A che punto sono gli scavi alla Casa del Jazz per le ricerche di Emanuela Orlandi e del giudice Adinolfi; Al via a Roma la grande mostra su Bernini e i Barberini; Stadio Roma: in Giunta entro 10 giorni.
Roma, ripresi gli scavi alla Casa del Jazz(LaPresse) Sono ripresi gli scavi alla Casa del Jazz a Roma dove si cerca il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994 di cui ... stream24.ilsole24ore.com
Roma: ripresi scavi sotto la Casa del Jazz, sul posto figli Adinolfi(LaPresse) - Sono ripresi venerdì mattina gli scavi sotto la Casa del Jazz, locale sulla Cristoforo Colombo a Roma. Si sta utilizzando un escavatore sotto quella che un tempo fu la residenza del ... ilmattino.it
Napoli-Roma 2-2 Due volte avanti, due volte ripresi. I voti dei giornali in edicola raccontano una Roma viva… ma con qualche rimpianto. #ASRoma #Roma #ASR #Edicola #NapoliRoma #Pagelle #Malen #Ndicka #Zaragoza x.com
Scena sorprendente nella periferia di Roma, dove alcuni cinghiali sono stati ripresi mentre “si divertivano” su un campetto da calcio. Nel video si vedono gli animali spingere un pallone con il grugno, facendolo rotolare avanti e indietro e interagendo tra loro in facebook