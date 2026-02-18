roma ripresi gli scavi alla casa del jazz

Gli scavi alla Casa del Jazz di Roma sono ripresi dopo anni di sospensione, nel tentativo di trovare il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994. La decisione arriva dopo una nuova soffiata che ha portato a riattivare le indagini e a scavare nel cortile dell'ex complesso. Gli investigatori sperano di trovare elementi utili per chiarire quella vicenda irrisolta da tempo.

Sono ripresi gli scavi alla Casa del Jazz a Roma dove si cerca il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994 di cui si persero le tracce il 2 luglio di quell’anno. Stamani i vigili del fuoco sono arrivati a Villa Osio per riprendere il lavoro. “Stanno lavorando, dobbiamo aspettare”, ha affermato Lorenzo Adinolfi, figlio del giudice, uscendo dalla Casa del Jazz. “Stanno valutando diverse opzioni e speriamo di avere presto notizie”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Roma, ripartono gli scavi alla Casa del Jazz -Storie italiane 03/02/2026

