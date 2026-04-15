Gli scavi condotti presso la Casa del Jazz a Roma non hanno portato a risultati significativi. Durante le operazioni sono state trovate esclusivamente ossa di animali, senza altri reperti o elementi di rilievo. Le indagini continuano, ma al momento non ci sono novità sul prosieguo delle attività o su eventuali scoperte future. La situazione resta invariata rispetto alle precedenti fasi di indagine.

Non emergono novità rilevanti sul piano investigativo dagli scavi effettuati alla Casa del Jazz, a Roma. Lo ha riferito il prefetto Lamberto Giannini al termine delle attività di accertamento, durante un punto stampa in prefettura. Esito degli accertamenti Nel corso delle verifiche sono state rinvenute esclusivamente ossa di animali. Un’antropologa ha infatti accertato che non si tratta di resti umani. Nell’area sono state trovate anche alcune bottiglie. Il riferimento ai casi irrisolti Il prefetto ha sottolineato come l’intervento fosse necessario anche alla luce delle vicende legate a persone scomparse negli anni, tra cui Emanuela Orlandi, il cui nome è stato più volte accostato alla Banda della Magliana.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scavi alla Casa del Jazz di Roma, nessuna svolta: trovate solo ossa animali

Il punto sugli scavi alla casa del jazz di Roma- Storie italiane 19/03/2026

Notizie correlate

Leggi anche: Roma, nuovi scavi alla Casa del Jazz

Roma, ripresi gli scavi alla Casa del JazzSono ripresi gli scavi alla Casa del Jazz a Roma dove si cerca il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994 di cui si persero le...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Scavi alla casa del Jazz, il mistero resta. Il prefetto: Siamo a una fase conclusiva; Casa del Jazz, verso la sospensione degli scavi: non sono stati trovati indizi. Lo stop 132 giorni dopo l'inizio dei lavori; Casa del Jazz, potrebbero essere lì i resti di Emanuela Orlandi? Scavi in corso nella villa del cassiere della banda della Magliana; Casa del Jazz, Ris e Scientifica sul posto: si cercano tracce di Emanuela Orlandi e Paolo Adinolfi.

Nessun resto umano dagli scavi Casa del Jazz, chiuse le ricerche del giudice Adinolfi ed Emanuela OrlandiIl prefetto di Roma ha illustrato i risultati degli scavi nella Casa del Jazz a Roma: nessun osso umano né elemento rilevante ... fanpage.it

Scavi alla Casa del Jazz di Roma, nessuna svolta: trovate solo ossa animaliConclusi gli accertamenti: esclusa la presenza di resti umani, il prefetto Giannini parla di attività «doverosa» ... gazzettadelsud.it

Scavi alla casa del Jazz, il mistero resta. Il prefetto: "Siamo a una fase conclusiva" ift.tt/fGgBlbn x.com

Alla Casa del Jazz si entra nella fase finale degli scavi, con nuovi sopralluoghi affidati alla Scientifica e ai Ris. Gli accertamenti puntano a non escludere alcuna pista: si cercano eventuali tracce legate a Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994, e a Emanuela Orlan facebook