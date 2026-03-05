WeShoot lancia i workshop di fotografia a Roma nel 2026 per scoprire la città attraverso scatti emozionanti

WeShoot, azienda leader nei tour fotografici a livello mondiale, ha annunciato il lancio dei nuovi workshop di fotografia urbana a Roma, previsti per il 2026. I corsi sono rivolti a appassionati e professionisti che desiderano esplorare la città catturando immagini emozionanti. L'iniziativa prevede diverse sessioni che si terranno in vari quartieri della capitale.

La nuova iniziativa permette di visitare le zone più belle di Roma e di migliorare le proprie competenze fotografiche. WeShoot, leader mondiale nei tour fotografici, inaugura i workshop di fotografia urbana a Roma nel 2026. Un'occasione unica per immortalare i luoghi iconici della Città Eterna con scatti mozzafiato. Guidati dal fotografo professionista e fondatore Marco Carotenuto, questi eventi mensili partono il 14 marzo. Ogni tour dura circa 6 ore, dal tardo pomeriggio, con un massimo di 10 partecipanti per garantire un'esperienza personalizzata.