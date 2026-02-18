La decisione di prolungare le misure di sicurezza nelle zone rosse di Bergamo nasce dai recenti episodi di tensione nei quartieri centrali. Le autorità hanno deciso di mantenere la vigilanza rafforzata per almeno un altro mese, per garantire l'ordine pubblico e prevenire ulteriori problemi. Questo intervento riguarda principalmente le zone più frequentate da studenti e lavoratori, dove si sono verificati alcuni episodi di vandalismo e tensione.

Ancora una proroga delle " zone rosse ", le aree di Bergamo a vigilanza rafforzata per motivi di sicurezza. Lo ha deciso il prefetto Luca Rotondi dopo le ultime riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento resterà operativo fino al 15 marzo "perché nonostante gli apprezzabili e significativi effetti derivanti dal rafforzamento dei servizi di controllo del territorio e dei provvedimenti adottati, si registrano ancora situazioni connotate da imprevedibilità e fenomeni di recrudescenza delle criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza. Sussistono inoltre dinamiche di illegalità e fenomeni di marginalità nonchè aggregazioni giovanili talvolta connotate da comportamenti aggressivi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Restano le “zone rosse”. Almeno un altro mese di vigilanza rafforzata

