Nel 2025, il presidente del Milan ha ricevuto una somma significativa da parte di un importante gruppo energetico. La cifra rappresenta un record rispetto alle precedenti annualità. La remunerazione del dirigente è stata resa pubblica, svelando un guadagno considerevole derivante dalla sua collaborazione con l’azienda. L’ammontare totale ricevuto è stato comunicato ufficialmente e riguarda l’intero anno fiscale.

Il 2025 si è chiuso con risultati solidi per Enel: utile netto in crescita del 5,5%, oltre i 7 miliardi di euro. Numeri approvati dal Consiglio di Amministrazione a marzo e che saranno sottoposti all’assemblea degli azionisti il prossimo 22 maggio. Tra i punti all’ordine del giorno c’è anche la remunerazione di Paolo Scaroni, presidente del gruppo e numero uno del Milan. Per Scaroni si tratta di un ritorno in Enel, dove era già stato amministratore delegato dal 2002 al 2005, prima di guidare Eni. Dal maggio 2023 è tornato nel gruppo elettrico con il ruolo di presidente, incarico che si affianca a una fitta rete di posizioni: presidente del Milan dal 2018, presidente di Giuliani S.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scaroni, Enel ti fa ricco: ecco quanto ha guadagnato il Presidente del Milan dal gruppo energetico nel 2025

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