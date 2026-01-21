Netflix raddoppia gli introiti da pubblicità quanto ha guadagnato nel 2025

Nel 2025, Netflix ha ampliato significativamente le proprie entrate pubblicitarie, raggiungendo i 1,5 miliardi di dollari. La crescita della divisione pubblicitaria testimonia un mutamento strategico della piattaforma, che mira a diversificare le fonti di reddito. Questa evoluzione indica un rafforzamento del ruolo della pubblicità nel modello di business di Netflix, con l’obiettivo di ulteriori incrementi nei prossimi anni.

(Adnkronos) – Netflix non è più soltanto una questione di abbonamenti. La divisione pubblicitaria del gigante di Los Gatos ha registrato una crescita verticale, toccando quota 1,5 miliardi di dollari nel 2025 con l'obiettivo dichiarato di raddoppiare nuovamente il volume d'affari entro il 2026. Secondo il co-CEO Greg Peters, il potenziale di questo segmento è massiccio, sostenuto da un piano economico che oggi raggiunge oltre 94 milioni di utenti mensili. Il successo di questa strategia si riflette nei numeri complessivi del quarto trimestre 2025, che vedono i ricavi totali salire a 12,05 miliardi di dollari e una base globale di iscritti che ha ormai superato la soglia dei 325 milioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Netflix, risultati 4° trimestre 2025 con ricavi a $12,05 miliardi (+18%), utile a $2,42 miliardi (+29%) e abbonati oltre 325 milioni x.com

