Scappa da casa per incontrare l’amichetto | ritrovata dalla polizia nella stazione a Taranto

Una ragazzina di 12 anni, scomparsa da casa a Gallipoli, è stata ritrovata dalla polizia nella stazione di Taranto dopo circa due giorni di assenza. La giovane aveva lasciato l’abitazione per incontrare un’amica, suscitando preoccupazione tra i familiari. La polizia ha individuato e rintracciato la ragazza nella stazione e l’ha riportata a casa. La scomparsa ha generato apprensione tra amici e parenti.

GALLIPOLITARANTO – Il coraggio e l’intraprendenza non le sono certo mancati, ma ha fatto vivere dei momenti di forte preoccupazione ai suoi familiari la ragazzina di 12 anni che per circa due giorni si è allontanata dalla sua casa, a Gallipoli, per poi essere ritrovata, in mattinata, dalla.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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