Milano, 19 febbraio 2026 – La morte di Abderrahim Mansouri, ucciso dalla polizia, si complica dopo che emergono nuovi dettagli. Gli investigatori sospettano che il giovane marocchino non abbia mai impugnato la pistola trovata vicino al suo corpo, contrariamente alla versione ufficiale. Un elemento chiave è una telefonata misteriosa ricevuta poco prima dello scontro, in cui qualcuno avrebbe gridato: “Scappa, ci sono gli sbirri”. La vicenda si arricchisce di nuovi particolari, mentre gli inquirenti cercano di chiarire la dinamica reale.

Milano, 19 febbraio 2026 – Se fino a qualche giorno fa era solo uno scenario caldeggiato dagli avvocati della famiglia della vittima, ora pare che il sospetto, anzi qualcosa di più, si sia fatto strada pure tra gli inquirenti: Abderrahim Mansouri non ha mai impugnato la pistola a salve che è stata ritrovata vicino al suo cadavere e che, nella versione dell’ assistente capo Carmelo Cinturrino che gli ha sparato un unico colpo letale poco sopra la tempia destra, il ventottenne marocchino gli avrebbe puntato contro nel tardo pomeriggio del 26 gennaio in via Impastato. Qualcuno ha sistemato la Beretta giocattolo accanto al corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’altra verità sul pusher ucciso dalla polizia, dalla pistola fantasma all’ultima misteriosa telefonata: “Scappa, ci sono gli sbirri”

L’altra verità sul pusher ucciso dalla polizia a Rogoredo, dalla pistola fantasma all’ultima misteriosa telefonata: scappa, ci sono gli sbirriIl giovane Abderrahim Mansouri è stato ucciso dalla polizia a Rogoredo, ma ora sorgono dubbi sulla versione ufficiale.

Pusher ucciso dalla polizia a Rogoredo, svolta nelle indagini: “Era disarmato, niente impronte sulla pistola a salve”Abderrahim Mansouri è stato ucciso dalla polizia il 26 gennaio scorso a Rogoredo, a Milano, durante un tentativo di arresto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.