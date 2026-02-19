L’altra verità sul pusher ucciso dalla polizia a Rogoredo dalla pistola fantasma all’ultima misteriosa telefonata | scappa ci sono gli sbirri

Il giovane Abderrahim Mansouri è stato ucciso dalla polizia a Rogoredo, ma ora sorgono dubbi sulla versione ufficiale. Gli investigatori sospettano che Mansouri non abbia mai impugnato la pistola trovata vicino al suo corpo e che possa essere stata piazzata successivamente. La vicenda si complica ulteriormente con una telefonata misteriosa intercettata poco prima della sparatoria, in cui si sente qualcuno che urla di scappare. La scena si svolge durante un inseguimento nel quartiere, lasciando molte domande senza risposta.

Milano, 19 febbraio 2026 – Se fino a qualche giorno fa era solo uno scenario caldeggiato dagli avvocati della famiglia della vittima, ora pare che il sospetto, anzi qualcosa di più, si sia fatto strada pure tra gli inquirenti: Abderrahim Mansouri non ha mai impugnato la pistola a salve che è stata ritrovata vicino al suo cadavere e che, nel la versione dell' assistente capo Carmelo Cinturrino che gli ha sparato un unico colpo letale poco sopra la tempia destra, il ventottenne marocchino gli avrebbe puntato contro nel tardo pomeriggio del 26 gennaio in via Impastato. La pistola fantasma. Il poliziotto nel bosco e lo sparo fatale al pusher: 23 minuti di buco prima di chiamare i soccorsi, i dubbi sull'arma Ciò vuol dire che qualcuno avrebbe preso in un secondo momento la riproduzione senza tappo rosso della Beretta 92 e l'avrebbe sistemata accanto al corpo per sostenere la versione del quarantaduenne, vale a dire la reazione «per paura» a una sagoma armata nel buio.

