Scandalo sangue Marche multinazionale blocca altre 600 sacche di plasma | violati protocolli sicurezza e tracciabilità

Un nuovo caso legato allo scandalo sangue nelle Marche ha portato alla sospensione di circa 600 sacche di plasma da parte di una multinazionale coinvolta nella lavorazione. Secondo le autorità, sono stati riscontrati violazioni di protocolli di sicurezza e tracciabilità durante le operazioni di lavorazione. La decisione di bloccare le sacche è stata comunicata per garantire il rispetto delle norme e prevenire eventuali rischi per la salute.