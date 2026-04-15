Scandalo del plasma ombre su altre sacche trasferite a Macerata

Nelle ultime settimane, sono state trasferite circa 600 sacche di plasma presso l'Ast di Macerata. La vicenda riguarda un sospetto scandalo legato alla gestione di sacche di plasma, con alcuni campioni che sono stati trasferiti in questa struttura. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire i procedimenti e verificare eventuali irregolarità. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo ai dettagli delle sacche coinvolte.

Macerata, 15 aprile 2026 – Sono 600 le sacche di plasma trasferite all’Ast di Macerata nei giorni critici dell’officina del sangue di Torrette, ma poi potrebbero non essere comunque utilizzabili per la produzione di farmaci salvavita, proprio come le 323 buttate e le 932 prese in carico dall’Istituto Superiore di Sanità. Dunque, alla luce di questo, la perdita del prezioso plasma finito al centro della bufera salirebbe ancora. https:www.ilrestodelcarlino.itmarchecronacaplasma-lo-scandalo-in-consiglio-491341af Una multinazionale del farmaco, infatti, avrebbe contestato alla Regione il trasloco d’emergenza e la mancanza di tracciabilità e garanzie sulla conservazione di quel plasma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scandalo del plasma, ombre su altre sacche trasferite a Macerata Notizie correlate Scandalo sangue nelle Marche, i conti non tornano: mancano all’appello altre 395 sacche di plasmaUn nuovo "buco nero" nella gestione del plasma nelle Marche: incrociando i dati della Regione con quelli del Centro Nazionale Sangue, mancano... Scandalo sangue Marche, multinazionale blocca altre 600 sacche di plasma: violati protocolli sicurezza e tracciabilitàL'ombra dello scandalo sangue nelle Marche si allunga oltre i confini nazionali e raggiunge i tavoli del partner industriale internazionale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chili di plasma buttati e gli allarmi ignorati: ai raggi X i documenti acquisiti dal Nas al Centro di medicina trasfusionale; Péter Magyar, l’ex fedelissimo che ha messo fine ai 16 anni di potere di Orbán; Varriale nega l'evidenza: Scandaloso il rigore non concesso per mani di Gatti che getta ombre sulla... Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo ... tg24.sky.it Lo scandalo del plasma buttato . Minoranza, caccia al precedente: Ma non c’è chiarezza sui datiIl dem Mastrovincenzo: Quante delle 1.600 sacche scadute saranno salvate per la ricerca?. Entro la fine del mese la relazione della commissione di verifica incaricata dalla Regione . . ilrestodelcarlino.it Nessuno scandalo, nessun favoritismo per Nicole Minetti. Solo l’applicazione di una prerogativa del presidente della Repubblica, a cui ha fatto ricorso con costanza. La decisione della grazia per motivi umanitari, che è stata condivisa con il ministro Carlo Nor facebook NZXT patteggiamento da 3,45 milioni sullo scandalo del noleggio dei PC gaming x.com