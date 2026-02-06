Scampia | sorpreso a cedere con la droga Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

La Polizia di Napoli ha arrestato un uomo a Scampia mentre cedeva droga a un acquirente. Gli agenti hanno effettuato un servizio straordinario e sono intervenuti sul posto, sorprendendo il pusher mentre consegnava sostanze stupefacenti. L’arresto si inserisce in una serie di operazioni per contrastare il traffico di droga nella zona.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.. Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Marrazzo, hanno notato un giovane che, dopo aver confabulato con un uomo, si è avvicinato ad una cassetta dalla quale ha prelevato un involucro per poi consegnarlo al soggetto in cambio di una banconota.

