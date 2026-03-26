Caivano pusher in trasferta da Scampia | arrestato al Parco Verde

I Carabinieri hanno arrestato un pusher al Parco Verde di Caivano, proveniente da Scampia, durante un blitz antidroga. Durante l’operazione sono stati sequestrati diverse sostanze stupefacenti, tra cui eroina, hashish e marijuana, oltre a più di 1.800 euro in contanti. L’uomo è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti.

Blitz antidroga dei Carabinieri: sequestrate eroina, hashish, marijuana e oltre 1.800 euro in contanti. Blitz antidroga nel Parco Verde. Ennesimo blitz antidroga al Parco Verde di Caivano per i Carabinieri della locale stazione. A finire in manette è stato S.D. A., 26enne di Scampia, già noto alle forze dell’ordine. L’appostamento sul pianerottolo. I militari hanno raggiunto il quarto piano delle palazzine A33 del Parco Verde e, con discrezione, si sono appostati sul pianerottolo. In uno spazio compreso tra l’ascensore e l’ingresso di un appartamento sequestrato era presente una sorta di botola, coperta da un piccolo pannello. Dopo un po’ di attesa arriva il 26enne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Caivano, pusher in trasferta da Scampia: arrestato al Parco Verde Articoli correlati Investe un ragazzo mentre scappa da una lite al Parco Verde di Caivano: il Tribunale assolve un 35enneIl Tribunale di Napoli Nord ha assolto l'imputato che, nel marzo del 2023, aveva investito un ragazzo a Caivano, nel Napoletano: secondo il giudice,... Conocal come il Parco Verde di Caivano: servono interventi concretiIl giorno dopo l’omicidio di Ylenia Musella, la ventiduenne uccisa dal fratello Giuseppe con una coltellata alla schiena, il rione Conocal di... Contenuti e approfondimenti su Parco Verde Blitz nel Parco Verde di Caivano: pusher di Scampia arrestato in trasfertaCaivano – Un nuovo, duro colpo allo spaccio nel Parco Verde di Caivano. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 26enne di Scampia, già noto ... cronachedellacampania.it Caivano, al parco Verde arrestato pusher proveniente da ScampiaIl parco Verde di Caivano si fa teatro dell'ennesimo blitz anti droga, questa volta a finire in manette, per opera dei carabinieri della locale stazione, è 26enne ... ilmattino.it