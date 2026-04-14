Caivano sparatoria e raid in scooter | 3 arresti i clan di Scampia puntano alla droga del Parco Verde

Nella giornata del 27 settembre scorso, al Parco Verde di Caivano si è consumata una sparatoria in pieno giorno, accompagnata da un raid in scooter. I carabinieri hanno arrestato tre persone ritenute responsabili di quell’episodio, che ha generato grande allarme nella zona. Le indagini hanno portato all'identificazione dei sospetti, ritenuti collegati ai clan di Scampia e coinvolti nel traffico di droga del quartiere.

I carabinieri hanno arrestato 3 presunti responsabili della stesa che seminò il terrore in pieno giorno il 27 settembre scorso al Parco Verde di Caivano.🔗 Leggi su Fanpage.it Raid armato a Caivano: tre arresti per la stesa sul Parco VerdeTre persone sono state colpite da provvedimenti restrittivi emessi dal gip su istanza della Dda di Napoli in seguito a una violenta incursione armata... Caivano, pusher in trasferta da Scampia: arrestato al Parco VerdeBlitz antidroga dei Carabinieri: sequestrate eroina, hashish, marijuana e oltre 1. "Al PArCo verde con Emilio" è un laboratorio interamente realizzato all'aperto e ispirato alle avventure del gabbiano Emilio, personaggio che anima le attività del nostro Servizio Educazione, Didattica e Formazione e che accompagna bambini e bambine alla s - facebook.com facebook