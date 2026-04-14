Camminano sul tetto del Duomo per far volare il drone | paura a Como denunciati due giovanissimi

Due giovani sono stati denunciati a Como dopo essere stati sorpresi mentre camminavano sul tetto del Duomo per far volare un drone. La segnalazione di una turista polacca ha portato le forze dell’ordine a intervenire, trovando i due ragazzi nella zona. L’episodio si è verificato nella mattina di domenica, generando momenti di tensione nel centro cittadino.

Momenti di tensione nel cuore di Como nella mattinata di domenica, quando una turista polacca ha contattato la polizia segnalando la presenza di due giovani sul tetto del Duomo. I ragazzi, secondo quanto riferito, stavano camminando lungo il perimetro in modo pericoloso, arrivando fino alla torre.🔗 Leggi su Quicomo.it Milanese 17enne con precedenti cammina sul tetto del Duomo per far volare il droneMomenti di tensione nel cuore di Como nella mattinata di domenica, quando una turista polacca ha contattato la polizia segnalando la presenza di due... Incendio sul tetto. Paura per due operaiDa una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite ieri mattina dal solaio di un condominio in via Repubblica all’angolo con via Milano, dove...