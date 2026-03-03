Mi perseguitavano travolge tre ciclisti in 12 minuti e si costituisce | arrestata per tentato omicidio plurimo

Una donna di 48 anni è stata arrestata a Vigevano con l’accusa di tentato omicidio plurimo dopo aver investito volutamente tre ciclisti in un breve lasso di tempo. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 27 febbraio 2026, quando la stessa si è costituita dopo aver causato i danni. La vicenda è sotto indagine da parte delle autorità.

Maddalena Lisa Rubeo, 48 anni, è accusata di tentato omicidio plurimo per aver investito volontariamente tre ciclisti nella serata di venerdì 27 febbraio 2026 a Vigevano, in provincia di Pavia. Originaria di Ivrea e cresciuta nel Canavese (ultima residenza a Strambino), nel 2023 si era trasferita nella frazione Pizzarosto di Palestro, piccola enclave piemontese in territorio pavese, sulla sponda opposta del Sesia rispetto al centro abitato principale. Un luogo appartato dove, secondo i residenti, conduceva una vita estremamente riservata. «La vedevamo al volante della sua auto, ma non dava confidenza. Sempre gentile, mai un litigio», raccontano alcuni abitanti.