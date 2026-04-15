Dopo la grazia arriva l’amore | lo scafista Faraj sposa l’ex presidente dell’Ong Mediterranea

Dopo aver ottenuto la grazia, lo scafista Alaa Faraj si è sposato con l’ex presidente di un’organizzazione umanitaria impegnata nel Mediterraneo. Faraj era stato condannato a 30 anni di reclusione per omicidio plurimo colposo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La sua vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato numerosi interrogativi sulla sua storia personale e sulle implicazioni legali delle sue azioni.

Potrebbe essere la trama di un film la storia dello scafista Alaa Faraj, condannato a 30 anni di carcere per omicidio plurimo colposo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il libico di 31 anni è stato infatti ritenuto dalla giustizia italiana responsabile, insieme ad altri otto, della «strage di Ferragosto», il naufragio che nell’estate del 2015 provocò 49 morti annegati, fra i quali alcuni bambini. Ma dopo aver ricevuto una ‘semi grazia’ dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ‘trafficante di uomini’ oltre ad un cospicuo sconto di pena di 11 anni e 4 mesi per clemenza umanitaria, ha trovato anche l’amore e a giugno uscirà dalla prigione dell’Ucciardone a Palermo per portare all’altare l’attivista Alessandra Sciurba, docente universitaria, coordinatrice della «clinica legale migrazione e diritti».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dopo la grazia arriva l’amore: lo scafista Faraj sposa l’ex presidente dell’Ong Mediterranea Notizie correlate Nelle piazze arriva la "Colomba di Pace" di Emergency: il gesto solidale a sostegno dell'attività dell'ongL'acquisto del dolce andrà a sostenere il lavoro di Emergency nei fronti di guerra nella Striscia di Gaza, in Ucraina e in Sudan Un acquisto... Ralf Schumacher sposa il compagno, arriva la reazione dell’ex moglieRalf Schumacher annuncia che a breve sposerà il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Condannato per traffico di migranti si sposa con l'ex presidente dell'ong Mediterranea; Condannato a 30 anni ma sempre professato innocente, Alaa Faraj vince il premio Terzani e sposa l'ex presidente di Mediterranea. Migranti, 71 persone soccorse dalla Ong Mediterranea. Oim: almeno 990 morti da inizio annoLe persone erano a bordo di un'imbarcazione in vetroresina, sovraccarica e in difficoltà a poche centinaia di metri dalla costa di Lampedusa. L'agenzia Onu aggiorna il drammatico bilancio dei naufragi ... avvenire.it Condannato per traffico migranti si sposa con ex presidente ong MediterraneaDa dieci anni Alaa Faraj, libico di 31enne, è in carcere all'Ucciardone a Palermo per omicidio plurimo colposo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché ritenuto uno degli scafisti del na ... ansa.it Condannato per traffico di migranti si sposa con l'ex presidente della ong Mediterranea. - facebook.com facebook Le conseguenze della criminalizzazione delle ong in mare: svuotare il Mediterraneo. Meno salvataggi vuol dire più morti, non meno partenze. Le voci delle ong su queste settimane di naufragi su @VITAnonprofit @RescueMed @soshumanity_en @SeaWatchI x.com