Scadenze costi esenzioni | ecco come cambia il bollo auto

A partire dal 1° gennaio 2026, il bollo auto subirà modifiche riguardanti principalmente le vetture di nuova immatricolazione. Le regole relative alle scadenze, ai costi e alle eventuali esenzioni sono state aggiornate, con variazioni nelle modalità di pagamento e nelle tempistiche. Nonostante rimanga un tributo di competenza delle regioni, il sistema di gestione del bollo ha subito un’evoluzione evidente.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 il bollo auto ha subito delle importanti modifiche, soprattutto per le vetture di nuova immatricolazione: pur restando un tributo di competenza regionale, si sono chiaramente evolute le tempistiche e le modalità di pagamento. Una delle novità più importanti, per quanto non particolarmente apprezzata dagli automobilisti, è stata l’eliminazione della rateizzazione: l’imposta deve pertanto essere versata in un’unica soluzione, un’esigenza nata con lo scopo di agevolare la riscossione, riducendo la possibilità di errori o dimenticanze, e di contrastare l’evasione fiscale. Come si traduce dal punto di vista pratico...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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