Bollo auto 2026 | cosa cambia davvero nuove scadenze pagamenti e sanzioni

Il bollo auto 2026 introduce alcune novità nelle scadenze, nei pagamenti e nelle eventuali sanzioni. Questa tassa, obbligatoria per tutti i veicoli iscritti al PRA, rappresenta un adempimento fondamentale per i possessori di auto. In questa guida, analizzeremo le principali modifiche e le scadenze previste, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per una gestione corretta del pagamento del bollo nel nuovo anno.

Il bollo auto è una tassa di possesso obbligatoria per tutti i proprietari di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Non è legata all'utilizzo del mezzo, ma esclusivamente alla proprietà, ed è gestita dalle Regioni (in Friuli Venezia Giulia e Sardegna dall'Agenzia delle Entrate). Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti novità che cambiano modalità di pagamento, scadenze e obblighi per molti automobilisti. Quando si paga il bollo auto nel 2026. Il bollo auto va pagato ogni anno entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. L'importo dipende da: potenza del veicolo (kW).

