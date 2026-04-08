Bollo auto 2026 cosa cambia per scadenze date ed esenzioni quest’anno

Il bollo auto per il 2026 presenta diverse novità riguardanti le scadenze, le date di pagamento e le eventuali esenzioni. Le modifiche sono state ufficializzate con nuove disposizioni che interessano i contribuenti e le amministrazioni regionali. Le scadenze sono state spostate o riformulate, e alcune categorie di veicoli potrebbero beneficiare di agevolazioni fiscali. Questi cambiamenti si inseriscono in un quadro di revisione complessiva delle modalità di pagamento e delle esenzioni per i veicoli in circolazione.

Il panorama dei tributi automobilistici in Italia sta vivendo una delle trasformazioni più radicali degli ultimi decenni. Il bollo auto 2026 non è più solo una tassa di possesso, ma si è evoluto in un vero e proprio strumento di politica ambientale e fiscale. La riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2026 ha l’obiettivo dichiarato di semplificare la riscossione, ridurre l’evasione fiscale e incentivare il rinnovo del parco circolante italiano, tra i più vecchi d’Europa. La rivoluzione del pagamento unico. La novità che ha generato più discussioni tra gli automobilisti riguarda l’ eliminazione della rateizzazione per le nuove immatricolazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Bollo auto 2026: cosa cambia davvero, nuove scadenze, pagamenti e sanzioniIl bollo auto è una tassa di possesso obbligatoria per tutti i proprietari di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

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Il bollo auto non si paga per sempre: si prescrive in 3 anni. Se la Regione o l’ente riscossore ti chiede il pagamento oltre questo termine, potresti avere diritto ad opporti e a non versare somme non più dovute. Attenzione però: bisogna sempre verificare bene d - facebook.com facebook

Bollo auto, in Veneto è caccia agli evasori: «Con quei 25 milioni finanziamo la sanità» x.com