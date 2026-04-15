Il 14 aprile, Avellino ha ospitato le fasi regionali del Trofeo Regionale di Scacchi, una competizione che ha coinvolto diverse scuole della zona. Tra i partecipanti, la squadra femminile Iuniores del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento si è distinta, conquistando il primo posto. La vittoria consente alla squadra di avvicinarsi alle finali nazionali, che si terranno prossimamente.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 14 aprile scorso, la città di Avellino ha ospitato le fasi regionali del Trofeo Regionale di Scacchi, competizione che ha visto il primato della squadra femminile Iuniores del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento. Sofia Amatiello (I E), Micol De Nisi (II A), Benedetta Boscaino (V E) e Marina De Nisi (V E) hanno concluso la manifestazione aggiudicandosi il primo posto assoluto, vincendo tutti e cinque i turni di gioco e totalizzando 19,5 punti scacchiere su 20. Il risultato ottenuto garantisce alla squadra il titolo di Campione Regionale per la categoria di riferimento e la conseguente qualificazione alle fasi finali delle nazionali, in programma a Montesilvano dal 18 al 21 maggio prossimi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scacco matto del Liceo Classico ‘Giannone’: finali nazionali a portata di mano

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