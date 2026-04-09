Fortuna Dusseldorf-Holstein Kiel venerdì 10 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 10 aprile 2026 alle 18:30 si affrontano il Fortuna Dusseldorf e l’Holstein Kiel in una partita valida per la stagione di calcio. Attualmente, il Fortuna Dusseldorf ha raccolto 31 punti, due in meno rispetto all’Holstein Kiel, che si trova in una posizione che potrebbe portare allo spareggio salvezza con il St. Gli aggiornamenti sulle formazioni, quote e pronostici sono ancora da definire.

Come sempre in questi casi si parte dall’analisi della classifica. 31 punti per il Fortuna Dusseldorf, due in meno per un Holstein Kiel che se il campionato fosse finito andrebbe allo spareggio salvezza con il St. Pauli, terzultimo nella massima serie, per via di una miglior differenza reti rispetto al Greuther Furth. Situazione molto fluida. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fortuna Dusseldorf-Holstein Kiel (venerdì 10 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Fortuna Dusseldorf-Arminia Bielefeld (venerdì 16 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiCome Braunschweig – Magdeburgo, che si gioca in contemporanea, anche la sfida tra Fortuna Dusseldorf e Arminia Bielefeld è uno scontro diretto per... Temi più discussi: Fortuna Düsseldorf - classifica, stato di forma e prossimo avversario; Pronostico Fortuna Dusseldorf - Holstein Kiel - Quote & Statistiche - 10 aprile 2026, 2. Bundesliga, Germania; Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel Pronostico e confronto quote 10.04.2026; Pronostico SV 07 Elversberg - Schalke 04 - Quote & Statistiche - 12 aprile 2026, 2. Bundesliga, Germania. Quote Fortuna Dusseldorf v Holstein KielCompara le quote di Fortuna Dusseldorf v Holstein Kiel. Leggi l'analisi e le statistiche della competizione e verifica quale bookmaker paga di più il tuo pronostico. oddschecker.com Spareggio Bundesliga, Bochum flop: ko 3-0 in casa con il Fortuna Dusseldorf, è a un passo dalla retrocessioneAnche in Germania la stagione non è conclusa. Manca l’ultimo verdetto, che arriverà al termine del doppio confronto tra Bochum, terz’ultimo in Bundesliga, e Fortuna Dusseldorf, terzo in seconda ... calciomercato.com