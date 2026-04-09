Fortuna Dusseldorf-Holstein Kiel venerdì 10 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol alla Merkur Spiel-Arena

Venerdì 10 aprile 2026 alle 18:30 si giocherà la partita tra Fortuna Dusseldorf e Holstein Kiel alla Merkur Spiel-Arena. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote di mercato sono già disponibili. Attualmente, il Fortuna Dusseldorf occupa la posizione con 31 punti, mentre l'Holstein Kiel ha due punti in meno. Se il campionato si fosse concluso, l'Holstein Kiel avrebbe dovuto affrontare lo spareggio salvezza con il St.

Come sempre in questi casi si parte dall’analisi della classifica. 31 punti per il Fortuna Dusseldorf, due in meno per un Holstein Kiel che se il campionato fosse finito andrebbe allo spareggio salvezza con il St. Pauli, terzultimo nella massima serie, per via di una miglior differenza reti rispetto al Greuther Furth. Situazione molto fluida. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fortuna Dusseldorf-Holstein Kiel (venerdì 10 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol alla Merkur Spiel-Arena Leggi anche: Fortuna Dusseldorf-Holstein Kiel (venerdì 10 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Fortuna Dusseldorf-Arminia Bielefeld (venerdì 16 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiCome Braunschweig – Magdeburgo, che si gioca in contemporanea, anche la sfida tra Fortuna Dusseldorf e Arminia Bielefeld è uno scontro diretto per... Temi più discussi: Fortuna Düsseldorf vs Holstein Kiel Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | 2. Bundesliga 10-04-2026; Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel | pronostico & migliori quote | 10.04.2026; Fortuna Dusseldorf-Holstein Kiel (venerdì 10 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici; Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel Pronostico e confronto quote 10.04.2026. Quote Fortuna Dusseldorf v Holstein KielCompara le quote di Fortuna Dusseldorf v Holstein Kiel. Leggi l'analisi e le statistiche della competizione e verifica quale bookmaker paga di più il tuo pronostico. oddschecker.com Spareggio Bundesliga, Bochum flop: ko 3-0 in casa con il Fortuna Dusseldorf, è a un passo dalla retrocessioneAnche in Germania la stagione non è conclusa. Manca l’ultimo verdetto, che arriverà al termine del doppio confronto tra Bochum, terz’ultimo in Bundesliga, e Fortuna Dusseldorf, terzo in seconda ... calciomercato.com Fortuna Dusseldorf-Holstein Kiel (venerdì 10 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/ECW4OIB #scommesse #pronostici x.com