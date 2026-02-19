Giovedì sera 19 febbraio, un uomo è stato investito e ucciso a Villaverla, in provincia di Vicenza, perché un’auto lo ha travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. La vettura proveniva da nord e non ha frenato in tempo, colpendo il pedone che stava attraversando la strada provinciale 349 vicino alla pasticceria Carollo. La vittima, 55 anni, è stata trovata senza vita sul luogo dello scontro. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente.

Tragedia nella serata di giovedì 19 febbraio a Villaverla, in provincia di Vicenza, dove un uomo è stato investito e ucciso mentre stava attraversando sulle strisce pedonali lungo la strada provinciale 349, a pochi passi dalla pasticceria Carollo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata colpita in pieno da un’ auto e sbalzata a diversi metri di distanza sull’asfalto. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del pedone sono apparse subito gravissime. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Travolto sulle strisce e ucciso: morto un pedone

Passeggia col cane e viene investito sulle strisce: travolto e ucciso Luciano Di Pietra, morto anche l’animaleLuciano Di Pietra, mentre passeggiava con il suo cane, è stato tragicamente investito sulle strisce pedonali e ha perso la vita.

Genova, pedone investito e ucciso da un camion sulle strisce pedonaliA Genova, un uomo di 54 anni ha perso la vita questa mattina dopo essere stato investito da un camion sulle strisce pedonali in un incrocio semaforizzato tra via del Canto e via N.

Fossacesia: investe pedone su strisce, muore 70enne

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.