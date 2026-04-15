Sassari strage di 20 cani | esposto per l’uso di veleno in campagna

A Sassari, nella zona di Mandria di l’Ainu, circa venti cani sono stati trovati morti nelle campagne. Si sospetta che siano stati vittime di veleno. Un esposto è stato presentato alle autorità per segnalare l’accaduto. La polizia sta effettuando controlli sul territorio. Non sono stati ancora confermati dettagli ufficiali sulla causa delle morti.

Circa venti cani sono stati trovati morti nelle campagne di Sassari, precisamente nella zona di Mandria di l’Ainu, con il forte sospetto che siano stati vittime di veleno. La scoperta delle carcasse ha spinto la Lndc Animal Protection a presentare un esposto formale alle autorità per avviare indagini immediate sui responsabili di questo atto criminale. L’allarme dei volontari e il rischio sanitario nel territorio sassarese. Il ritrovamento dei corpi degli animali è stato segnalato da volontari che operano costantemente sul campo, i quali hanno descritto una situazione in costante peggioramento all’interno dell’area interessata. La complessità del terreno, caratterizzato da zone molto estese e difficili da monitorare, rende complicato il controllo capillare della zona dopo l’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, strage di 20 cani: esposto per l’uso di veleno in campagna Allarme a scuola dopo uso di spray al peperoncino: insegnante ricoverato, edificio evacuato in provincia di SassariIl silenzio è stato rotto da urla, colpi di tosse e il frastuono di passi affrettati. Censurato e smentito dai giudici, l’ex magistrato Tarfusser insiste sulla strage di Erba e presenta un espostoNonostante la censura disciplinare confermata dalla Corte di Cassazione, l’ex magistrato Cuno Tarfusser torna a intervenire pubblicamente sulla...