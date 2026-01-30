Fabrizio Corona svela il lato oscuro della vita pubblica | un ritratto crudo di relazioni e potere

Fabrizio Corona torna a parlare, ma questa volta non per le sue storie di spettacolo o scandali. L’ex paparazzo e protagonista della cronaca nera rivela il lato più oscuro della sua vita pubblica, descrivendo con franchezza le relazioni complicate e i giochi di potere che ha vissuto in prima persona. Corona mette nero su bianco un ritratto crudo, senza filtri, di un mondo fatto di manipolazioni e interessi nascosti.

Fabrizio Corona, ex noto per il suo ruolo nel mondo dello spettacolo e della cronaca nera, torna al centro dell’attenzione non per un nuovo scandalo, ma per un’analisi profonda e provocatoria sulle dinamiche di potere che governano la vita pubblica. Il suo racconto, raccolto in un’intervista rilasciata a inizio gennaio 2026, non si limita a ripercorrere i suoi anni di fama, ma si spinge oltre, svelando un sistema in cui il corpo, il consenso e la relazione personale diventano strumenti di scambio per accedere a posizioni di influenza, denaro o visibilità. Non si tratta di pornografia nel senso tradizionale, ma di una forma più subdola: la “pornografia sociale”, un’espressione che Corona ha coniato per descrivere il mercato nero delle relazioni, dove il potere si acquista non con il merito, ma con il corpo o con la complicità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

