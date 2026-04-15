Il 20 aprile si è svolto un incontro presso il Consiglio Regionale della Campania, coinvolgendo sarti e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo è avviare il procedimento per ottenere il riconoscimento della tutela attraverso un marchio di Indicazione Geografica per la sartoria napoletana. La riunione ha visto la discussione sulle modalità di difesa dell’artigianato locale da pratiche di contraffazione e svalutazione del settore.

NAPOLI – Il 20 aprile, presso il Consiglio Regionale della Campania, sarti e istituzioni a confronto per blindare l’eccellenza artigiana partenopea contro contraffazioni e svalutazioni. La sartoria napoletana è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia millenaria. Lunedì 20 aprile, alle ore 10, presso la Sala Giancarlo Siani del Consiglio Regionale della Campania (Isola F13), si terrà il convegno: “Sartoria Napoletana e Indicazioni Geografiche: tutela, valorizzazione e opportunità”. L’evento, organizzato da Le Mani di Napoli e Casartigiani, nasce dalla proposta di Damiano Annunziato, Vicepresidente di OriGIn, con un obiettivo...🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Sartoria Napoletana e Indicazioni Geografiche: al via l’iter per il marchio di tutela

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