Sarah Ferguson non è più apparsa pubblicamente da dicembre 2025. Dopo che il re ha revocato i titoli reali alla donna e all’ex marito, che sono stati allontanati dal Royal Lodge di Windsor, la sua presenza pubblica si è fatta assente. La sua assenza si inserisce in un quadro di cambiamenti legati a decisioni ufficiali e a spostamenti non divulgati. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e osservatori.

Sarah Ferguson non compare in pubblico da dicembre 2025. Da quando re Carlo ha revocato i titoli reali a lei e all’ex marito Andrea, facendoli uscire dal Royal Lodge di Windsor, la sua posizione è diventata un vero rebus. Né il sovrano né il principe William saprebbero dove si trova, e chi le è vicino la descrive, senza mezzi termini, come “scomparsa”. Per capire il contesto attuale di Sarah Ferguson, occorre riavvolgere il filo degli eventi. Dagli Epstein files emerge che Fergie aveva mantenuto con il finanziere pedofilo una stretta amicizia anche dopo la sua condanna per aver indotto una minorenne alla prostituzione, arrivando a chiedergli aiuto per saldare i propri debiti crescenti e persino a supplicarlo di assumerla come assistente domestica.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sarah Ferguson sparita dai radar: tra scandalo Epstein, cliniche e spostamenti segreti, cosa sappiamo

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