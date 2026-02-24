Sarah Ferguson è sparita Che fine ha fatto l' ex duchessa di York dopo lo scandalo?

Sarah Ferguson è scomparsa dopo lo scandalo legato a Epstein, che ha coinvolto anche l’ex principe Andrea. La causa è il crescente clamore mediatico e il danno alla sua reputazione. La ex duchessa di York si è allontanata dagli impegni pubblici e ha evitato i riflettori. La sua assenza ha alimentato speculazioni sulla sua situazione personale e sulla possibile ripercussione sul suo futuro. La sua scelta di rimanere in silenzio ha lasciato molti interrogativi aperti.

L’ombra dello scandalo Epstein ha inghiottito l’ ex principe Andrea e ora minaccia anche la stabilità della monarchia britannica. Per alcuni questa è la crisi più grave affrontata dai Windsor, per altri l’unica possibilità di salvezza sarebbe quella di voltare pagina una volta per tutte, mettendo sul trono William e Kate. Intanto il governo britannico sta preparando un disegno di Legge per escludere Andrea dalla linea di successione: una mossa drastica, che potrebbe bastare per mettere al sicuro il regno di Carlo III. In tutta questa concitazione per il futuro della Corona fa rumore l’assenza di uno dei personaggi principali dello scandalo, Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

