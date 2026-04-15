Sara Curtis e Lisa Angiolini illuminano la scena nei campionati italiani Cerasuolo super nei 100 rana

Nella seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto a Riccione, le competizioni si sono concluse con prestazioni di rilievo. Tra le nuotatrici che si sono distinte, Sara Curtis e Lisa Angiolini hanno dato prova di grandi capacità, mentre Cerasuolo ha migliorato il record nei 100 rana. Le finali hanno visto anche altri atleti confermare i loro risultati e emergere come nuovi protagonisti della manifestazione.

La seconda giornata di finali ai Campionati Italiani di nuoto di Riccione si chiude con uno spettacolo di altissimo livello, tra record, conferme e nuove protagoniste. La vasca lunga romagnola continua a regalare emozioni e prestazioni di spessore internazionale. Sugli scudi ancora Sara Curtis, assoluta protagonista nei 50 dorso. La giovane piemontese firma una prova straordinaria, conquistando titolo, qualificazione europea e record italiano con un eccellente 27”33 (terza prestazione mondiale dell’anno), migliorando il precedente primato nazionale. Una gara dominata sin dalle prime battute, nuotata con potenza ed eleganza, che la consacra definitivamente tra le grandi della specialità.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis e Lisa Angiolini illuminano la scena nei campionati italiani, Cerasuolo super nei 100 rana Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19. Leggi anche: Simone Cerasuolo trionfa nei 100 rana a Riccione: tempo super nei campionati italiani Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra Mao; Assoluti 2026: I Primi Qualificati Per Parigi-Sara Curtis Vola In Staffetta-Cecconi Record Ragazzi; Assoluti Riccione 2026: Curtis da record e super Quadarella. Risultati e programma finali Day 2; Un altro record (italiano) a casa Lamberti. Una Quadarella di slancio, i 400 di Marchello, Angiolini su Benny per sei centesimi, sorpresa Alzetta e sprint Deplano (21?64)-Curtis (53?53). Sara Curtis e Lisa Angiolini illuminano la scena nei campionati italiani, Cerasuolo super nei 100 ranaLa seconda giornata di finali ai Campionati Italiani di nuoto di Riccione si chiude con uno spettacolo di altissimo livello, tra record, conferme e nuove ... oasport.it Sara Curtis strabilia nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Quadarella meglio delle specialiste nei 200 slCalato il sipario sulla sessione mattutina della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Un day-2 romagnolo scosso in apertura da ... oasport.it Sara Curtis si prende in un solo colpo nei 50 dorso titolo, ovviamente il pass per gli Europei e un pazzesco RECORD ITALIANO in 27”33 #bentornata #azzurri #federnuoto #nuoto #roadto facebook Sara Curtis Firma Il Record Italiano Nei 50 Metri Dorso 27.33 x.com