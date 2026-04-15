Nella seconda giornata degli Assoluti di Riccione, le competizioni hanno visto protagoniste due giovani nuotatrici con età diverse, ma entrambe capaci di mostrare grandi potenzialità. Sara Curtis e Lisa Angiolini hanno gareggiato in diverse discipline, mentre Cerasuolo ha conquistato il podio nella finale dei 100 rana. La manifestazione ha messo in evidenza un settore femminile in crescita, con prestazioni che potrebbero aprire a future competizioni internazionali.

La seconda giornata degli Assoluti di Riccione ha cambiato il volto della manifestazione. Dopo un avvio prudente, è arrivata una risposta forte, netta, soprattutto dal settore femminile, che ha messo in mostra qualità tecnica, profondità e prospettiva internazionale. Due record italiani, ma soprattutto due prestazioni che raccontano molto più dei numeri: raccontano due percorsi diversi che convergono verso lo stesso obiettivo, quello di essere protagoniste agli Europei di Parigi. Sara Curtis e Lisa Angiolini rappresentano due momenti opposti della carriera, ma anche due esempi di come si costruisce l’eccellenza. La prima è nel pieno della crescita, la seconda ha trovato una nuova dimensione attraverso la consapevolezza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Curtis e Lisa Angiolini: età diverse, ma stesse grandi prospettive. E Cerasuolo incanta nei 100 rana

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