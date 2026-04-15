I carabinieri di Santa Severina hanno denunciato due persone per aver occupato illegalmente un casolare nella zona e per aver sottratto energia elettrica. L’intervento è stato effettuato a seguito di segnalazioni riguardanti attività sospette nel territorio. Durante i controlli, sono state riscontrate violazioni relative all’occupazione del fabbricato e all’utilizzo di corrente senza autorizzazione. La vicenda si inserisce in un quadro di interventi di presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Santa Severina hanno denunciato due individui per l’occupazione illegale di un casolare e il furto di energia elettrica nel crotonese. Il provvedimento è arrivato dopo la segnalazione presentata il 23 marzo scorso da un imprenditore locale, proprietario di terreni agricoli dove si trova l’immobile coinvolto. Dall’allaccio abusivo al pascolo non autorizzato. L’attività investigativa dei militari dell’Arma ha permesso di ricostruire una serie di violazioni che colpiscono direttamente la proprietà privata. Secondo quanto emerso dai sopralluoghi e dalle verifiche tecniche effettuate, un primo soggetto aveva preso il controllo del casolare, mettendolo a disposizione di un proprio dipendente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Severina: casolare occupato tra furti e pascoli abusivi

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