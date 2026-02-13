Liceo Borrelli Santa Severina | Anna Mallamo incontra gli studenti

Santa Severina, la forza della parola al liceo: Anna Mallamo incontra gli studenti. Santa Severina, 13 febbraio 2026 – Il liceo Borrelli di Santa Severina ha ospitato oggi un incontro significativo tra gli studenti del biennio e la scrittrice Anna Mallamo, autrice del romanzo "Col buio me la vedo io" (Einaudi). L'iniziativa, parte del progetto comunale "Giovani in Biblioteca", ha trasformato una presentazione letteraria in un'occasione di riflessione civile e di analisi del linguaggio, sottolineando il suo potere evocativo e la sua capacità di dare forma al pensiero. Un romanzo al centro del dibattito: la storia di Lucia Carbone.