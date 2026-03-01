Piazzale dei bus ' occupato' dai parcheggiatori abusivi

Il piazzale di viale Van Gogh ad Aversa, luogo che funge da capolinea dei bus del trasporto pubblico, è stato occupato da parcheggiatori abusivi che hanno trasformato l'area in un parcheggio non autorizzato. La presenza di veicoli e persone che gestiscono gli spazi senza permesso rende difficile l'accesso e il regolare funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Il piazzale di viale Van Gogh ad Aversa, che ospita il capolinea dei bus del trasporto pubblico, trasformato in un parcheggio abusivo.La questione è stata segnalata al deputato Francesco Emilio Borrelli che ha rilanciato attraverso i propri canali social le immagini dell’occupazione abusiva. 🔗 Leggi su Casertanews.it Napoli, il nuovo trucco dei parcheggiatori abusivi per evitare le multe: dai biglietti riciclati ai falsi permessi invalidiA Napoli il fenomeno dei parcheggiatori abusivi continua ad adattarsi ai controlli e alle abitudini degli automobilisti, trovando nuovi stratagemmi... Stretta dei carabinieri contro i parcheggiatori abusivi durante le festivitàProsegue l’azione di contrasto all’illegalità diffusa da parte dei carabinieri della compagnia di piazza Dante che, con il supporto dei militari... Una raccolta di contenuti su Piazzale Argomenti discussi: Caos Ast Palermo: gli interinali passano la notte nel piazzale della rimessa in via La Malfa; Bus al posto dei treni per Chivasso Ivrea alle prese con il piazzale pieno. Piazzale dei bus 'occupato' dai parcheggiatori abusiviIl piazzale di viale Van Gogh ad Aversa, che ospita il capolinea dei bus del trasporto pubblico, trasformato in un parcheggio abusivo. casertanews.it