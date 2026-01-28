Centro rifiuti di via XXIV Maggio chiuso partono i lavori di manutenzione

Questa mattina il centro rifiuti di via XXIV Maggio a Piacenza è stato chiuso temporaneamente. Da lunedì prossimo, 2 febbraio, partiranno i lavori di manutenzione sulla pavimentazione. La struttura resterà chiusa al pubblico fino al completamento degli interventi, che dureranno alcuni giorni. Gli utenti devono quindi rivolgersi altrove per lo smaltimento dei rifiuti durante questo periodo.

Il prossimo 2 febbraio avranno inizio i lavori di manutenzione straordinari della pavimentazione nel Centro di Raccolta di Via XXIV Maggio a Piacenza. La durata complessiva delle opere è prevista in circa due settimane. Per eseguire i lavori in sicurezza è prevista la chiusura del Centro di Raccolta di Via XXIV Maggio dal 2 febbraio al 14 febbraio compresi.

