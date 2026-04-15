Sannio e Parigi si incontrano | giovani chef vincono la sfida FraLie

Lo scorso 11 aprile, nel Salone Santissima Trinità di Vitulano, si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione di FraLie Chef. Il progetto ha coinvolto giovani chef provenienti dal Sannio, che hanno partecipato a una sfida culinaria dedicata alla fusione tra le tradizioni dolciarie locali e l’estetica della pasticceria francese. L’evento ha visto protagonisti i partecipanti che hanno presentato le loro creazioni davanti a una giuria di esperti.

Il Salone Santissima Trinità di Vitulano ha ospitato lo scorso 11 aprile la cerimonia di premiazione della seconda edizione di FraLie Chef, un progetto che ha saputo coniugare le tradizioni dolciarie del Sannio con l’estetica della pasticceria francese. La competizione, pensata per trasformare gli studenti in professionisti della cucina internazionale, ha protagonisti giovani talenti provenienti dagli istituti scolastici locali, mettendoli alla prova nella creazione di Tartelettes documentate interamente in lingua francese. L’eccellenza gastronomica tra competenze linguistiche e tecnica professionale. Il cuore pulsante dell’iniziativa è risieduto nella capacità di integrare lo studio delle lingue straniere con la pratica tecnica culinaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio e Parigi si incontrano: giovani chef vincono la sfida FraLie Leggi anche: Senigallia vola a Parma: i giovani chef del Panzini vincono il Cooking Quiz Valtellina 2026: sfida globale per giovani chef in tre portateStudents’ Creative Food 2026: la Valtellina torna capitale internazionale dei giovani talenti dell’ospitalità Dal 17 al 21 marzo 2026, la Valtellina...