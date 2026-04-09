Senigallia vola a Parma | i giovani chef del Panzini vincono il Cooking Quiz

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero A. Panzini di Senigallia hanno vinto il Cooking Quiz 2026 e si sono qualificati per la fase finale che si terrà a Parma. La competizione ha coinvolto giovani chef provenienti da diverse regioni e si è conclusa con questa qualificazione per i partecipanti di Senigallia. La partecipazione si inserisce in un percorso di valorizzazione delle competenze dei giovani nel settore della ristorazione.

Gli studenti dell'Istituto Alberghiero A. Panzini di Senigallia hanno ottenuto un risultato di prestigio partecipando al Cooking Quiz 2026, assicurandosi il diritto di disputare la fase finale della competizione a Parma. Durante la tappa tenutasi nel comprensorio senigalliese, le classi 3C del settore Sala e 4C specializzate in Enogastronomia si sono distinte in un percorso formativo che integra metodologie didattiche moderne come la gamification con l'alta preparazione tecnica. Il progetto, che . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia vola a Parma: i giovani chef del Panzini vincono il Cooking Quiz L’Istituto Alberghiero “A. Panzini” di Senigallia brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di ParmaSENIGALLIA - Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Senigallia. Cooking Quiz, l’alberghiero “Mauro Perrone” vola alla finale internazionale di ParmaTarantini Time QuotidianoGli studenti dell’Istituto Alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta si sono distinti nell’edizione 2026 del Cooking Quiz,... L’Alberghiero Modugno di Polignano a Mare vola alla finale internazionale del Cooking Quiz 2026 a ParmaIl progetto, attivo da dieci anni e di respiro europeo, coinvolge gli istituti alberghieri integrando competenze tecniche e metodologie innovative basate su formazione, gamification e confronto. A ... giornaledipuglia.com Cooking Quiz 2026: vittoria per il Verri di Busto ArsizioGli studenti dell'istituto alberghiero bustocco hanno superato la tappa locale del prestigioso concorso didattico ottenendo il diritto di partecipare alla sfida finale del 6 maggio a Parma ... varesenews.it