Valtellina 2026 | sfida globale per giovani chef in tre portate
Valtellina 2026 attrae giovani chef da tutto il mondo, motivati dalla sfida di creare tre portate innovative. La competizione mira a scoprire nuovi talenti e promuovere la cucina locale in un evento internazionale. Gli studenti partecipano per mostrare le proprie capacità e portare avanti tradizioni gastronomiche, insieme a idee moderne. La gara coinvolge scuole di cucina e ristoranti, portando un fermento nuovo nel settore. La competizione continuerà fino alla fine dell’anno, attirando l’attenzione di esperti e appassionati.
Students’ Creative Food 2026: la Valtellina torna capitale internazionale dei giovani talenti dell’ospitalità. Dal 17 al 21 marzo 2026, la Valtellina tornerà a essere il cuore pulsante dell’ospitalità internazionale con la seconda edizione di Students’ Creative Food. L’evento, promosso da APF Valtellina, vedrà la partecipazione di giovani talenti provenienti da scuole alberghiere di tutto il mondo, pronti a sfidarsi in cucina, pasticceria, sala e bar. Un’occasione unica per formare e confrontarsi culturalmente, con una finale che si terrà a Sondalo. La Valtellina si prepara a diventare nuovamente il palcoscenico dei giovani talenti dell’ospitalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sfida globale sulla “carta“. In vetta tre universitariTre studenti dell’Università di Pisa si sono piazzati al secondo posto nella Switch Competition, una delle sfide più ambite nel campo delle energie sostenibili.
