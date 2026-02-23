Valtellina 2026 | sfida globale per giovani chef in tre portate

Valtellina 2026 attrae giovani chef da tutto il mondo, motivati dalla sfida di creare tre portate innovative. La competizione mira a scoprire nuovi talenti e promuovere la cucina locale in un evento internazionale. Gli studenti partecipano per mostrare le proprie capacità e portare avanti tradizioni gastronomiche, insieme a idee moderne. La gara coinvolge scuole di cucina e ristoranti, portando un fermento nuovo nel settore. La competizione continuerà fino alla fine dell’anno, attirando l’attenzione di esperti e appassionati.