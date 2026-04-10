A Venezia, un bilancio di attività istituzionale ha evidenziato un vuoto nelle procedure comunali, con oltre 250 interrogazioni presentate tra il 2020 e il 2026 che non sono state discusse. La commissione ha segnalato che molte di queste richieste sono rimaste in sospeso senza una risposta ufficiale, creando un ritardo nel procedimento amministrativo. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e la trasparenza delle interrogazioni dei consiglieri.

Un bilancio di attività istituzionale presentato ieri in commissione ha messo in luce un vuoto procedurale all’interno del Comune di Venezia, dove centinaia di interrogazioni presentate dai consiglieri tra il 2020 e il 2026 non hanno trovato spazio per una discussione approfondita. Paolo Ticozzi, presidente della I commissione e esponente del Partito Democratico, ha evidenziato come la gestione delle istanze parlamentari locali abbia subito forti rallentamenti, lasciando decine di quesiti senza alcun confronto diretto nelle sedi opportune. L’inerzia delle commissioni e l’impasse delle risposte. Il quadro numerico delineato da Ticozzi descrive un sistema che fatica a processare le richieste di chiarimento dei rappresentanti eletti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, buco nelle commissioni: 255 interrogazioni nel limbo

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