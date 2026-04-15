Sannazaro cosa resta dopo l’incendio e le promesse | tra case inagibili e cantieri fermi

Dopo l’incendio che ha danneggiato il teatro Sannazaro, molte delle sue strutture risultano inagibili e i lavori di ristrutturazione sono ancora fermi. L’edificio, costruito nel 1875 sopra un’area cimiteriale appartenente al convento di Sant’Orsola, ha i disegni originali del progetto conservati presso la Certosa di San Martino. Le promesse di intervento non hanno ancora portato a una riqualificazione completa dell’edificio.

Il teatro Sannazaro è stato edificato sull’area cimiteriale del convento di Sant’Orsola nel 1875 e i disegni del primo progetto si conservano alla Certosa di San Martino. A realizzarlo fu l’architetto Fausto Niccolini, figlio del più famoso Antonio, cui si deve la ricostruzione del Teatro San.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Cosa resta del Teatro Sannazaro dopo l’incendio. Aperta un’inchiesta. Per la ricostruzione servono 70 milioni Sanità: Brotzu bloccato da 10 anni, cantieri fermi e promesse vuoteLa denuncia arriva dal sindacato Usb Sanità, guidato da Gianfranco Angioni, che evidenzia come la piastra tecnologica dell’Arnas Brotzu sia ferma... Argomenti più discussi: Cosa resta del Sannazaro a mesi dall'incendio (foto C.Metallo); Giugliano, vandalizzato il teatro del Primo Circolo Didattico: secondo raid in poche settimane. Sannazaro, cosa resta dopo l’incendio e le promesse: tra case inagibili e cantieri fermiDopo le promesse di ricostruzione, attorno al Sannazaro resta lo stallo: intorno edifici da mettere in sicurezza, attività chiuse e nessuna data. I residenti si muovono da soli tra certificati e vinco ... napolitoday.it Cosa resta del Sannazaro a mesi dall'incendio (foto C.Metallo)Condividi Cosa resta del Sannazaro dopo l'incendio (foto C (1) Foto da: Cosa resta del Sannazaro a mesi dall'incendio (foto C.Metallo) Cosa resta del Sannazaro dopo l'incendio (foto C (2) Foto da: Cos ... napolitoday.it Il 7 aprile 2019, terminava la sua settimana la Teatro Sannazaro, con "Yves Montand - un Italien à Paris". Uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, di cui riproporrò presto alcuni spezzoni. #yvesmontand #gennarocannavacciuolo - facebook.com facebook