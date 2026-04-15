Sanitari alla Dozza | Poco personale si lavora tra insetti e sporcizia

Il personale sanitario del carcere della Dozza ha segnalato una situazione critica legata alla mancanza di personale e alle condizioni di lavoro considerate insostenibili. Secondo quanto riferito, gli operatori si trovano a operare in ambienti sporchi e con presenza di insetti, aggravate da una cronica carenza di risorse umane. La denuncia arriva da un sindacato che chiede interventi immediati per migliorare le condizioni igieniche e lavorative degli operatori.

L'ennesimo grido d'allarme dal carcere della Dozza arriva da Cisl Fp dell’Ausl di Bologna. Al centro della protesta, le condizioni "disumane" in cui sarebbe costretto a operare il personale sanitario: tra carenze croniche di organico e degrado igienico. Secondo quanto riportato da Michele Vaira.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Insetti e sporcizia in una macelleria di San Miniato, attività chiusa fino alla sanificazioneL’operazione, volta a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare, ha portato alla luce una... Il 42% delle mense ospedaliere è irregolare, Nas trovano insetti e sporciziaIn Italia una mensa ospedaliera su quattro presenta criticità e oltre quattro su dieci non rispettano gli standard previsti.