Il 42% delle mense ospedaliere è irregolare Nas trovano insetti e sporcizia

Da quifinanza.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine ha rilevato che il 42% delle mense ospedaliere in Italia presenta irregolarità. Le ispezioni del Nas hanno riscontrato la presenza di insetti e sporcizia in alcuni casi. Complessivamente, circa il 25% delle mense ospedaliere mostra criticità, con oltre il 40% che non rispetta le norme di sicurezza alimentare previste.

In Italia una mensa ospedaliera su quattro presenta criticità e oltre quattro su dieci non rispettano gli standard previsti. È questo il quadro che emerge dalla campagna straordinaria dei Carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) che tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026 hanno passato al setaccio il sistema della ristorazione sanitaria in tutta Italia. Mense ospedaliere nel mirino dei Carabinieri. L’operazione ha riguardato complessivamente 558 strutture: 525 attive nel settore della ristorazione collettiva e 31 direttamente afferenti a strutture sanitarie. Il dato più significativo riguarda le non conformità: 238 strutture irregolari, pari al 42,7% del totale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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