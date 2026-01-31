Insetti e sporcizia in una macelleria di San Miniato attività chiusa fino alla sanificazione

I carabinieri del Nas hanno chiuso temporaneamente una macelleria a San Miniato. Durante un controllo di routine, hanno trovato insetti e sporcizia nel locale. L’attività rimarrà chiusa fino a quando non sarà effettuata la sanificazione completa. I controlli rientrano in una serie di verifiche periodiche sul settore delle carni.

SAN MINIATO – Nell’ambito delle attivita? di controllo pianificate per la strategia operativa mensile dedicata al settore della lavorazione e del sezionamento carni, i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanita? (Nas) hanno condotto un’ispezione in una macelleria di San Miniato. L’operazione, volta a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare, ha portato alla luce una situazione di estremo degrado all’interno dei locali dell’attivita?. Nel corso dell’ispezione, i carabinieri del Nas hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie precarie, caratterizzate da sporcizia pregressa e residui di precedenti lavorazioni non rimossi, incrostazioni diffuse sugli impianti e sulle attrezzature da taglio e infestazione da insetti sia vivi sia morti, all’interno delle esche di cattura posizionate sui pavimenti della cucina.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su San Miniato Insetti

A causa di recenti atti di furto e vandalismo presso la scuola Don Milani di Pagani, l'istituto rimarrà chiuso anche domani per consentire le operazioni di sanificazione.

I NAS di Parma hanno sequestrato una tonnellata e mezza di carne scaduta in una macelleria della zona pedemontana, per un valore di circa 27.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su San Miniato Insetti

Argomenti discussi: Blatte, insetti e alimenti scaduti nella cucina di un bar: sanzioni per migliaia di euro; Topi scorrazzano per le vie del centro, scoppia la polemica: Città sporca, più interventi di derattizzazione e pulizia; Blatte, insetti e alimenti scaduti: chiuso un bar a Catania, sanzioni da migliaia di euro; Blatte e 250 chili di prodotti scaduti, chiuso bar.

Blatte, insetti e cibo scaduto: chiuso bar a CataniaNei locali in piazza Risorgimento la task force ha trovato una vera e propria cucina degli orrori, multato il proprietario ... rainews.it

Insetti in mensa e cucina e sporcizia nelle cabine dell’equipaggio: nave merci sequestrata nel Porto di NapoliCarenze igieniche che ne pregiudicavano la sicurezza a bordo e, dunque, la regolare navigazione: questo il motivo che ha portato al sequestro, nel Porto di Napoli, di una nave portarinfuse che ... fanpage.it

A San Miniato È TEMPO DI CARNEVALE! Avete visto i bellissimi manifesti dei bambini della Scuola Primaria nei vari negozi del nostro Centro Storico Fotografateli e taggateci! Il Carnevale sta arrivando!!!! Comune di San Miniato CCN San Miniato facebook