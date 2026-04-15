Sanità Venesia Fimmg | Il farmaco può fare molto nella gestione delle liste d’attesa

Un rappresentante della Federazione italiana dei medici di famiglia ha dichiarato che i farmaci potrebbero avere un ruolo significativo nella riduzione delle liste di attesa nel settore sanitario. La discussione si concentra sulle potenzialità di alcuni trattamenti farmacologici per migliorare l’efficienza delle prestazioni e ridurre i tempi di attesa per i pazienti. La questione viene affrontata nel contesto delle strategie per migliorare l’accesso alle cure.

(Adnkronos) – "Il farmaco può fare tantissimo sulla questione delle liste d'attesa. Noi medici di medicina generale siamo assolutamente favorevoli nel togliere tutto quello che può essere di intralcio all'accesso al farmaco – procedure di tipo burocratico, amministrativo – che sottraggono chiaramente tempo e risorse all'assistenza dei pazienti. Per esempio, riteniamo che sia necessario passare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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