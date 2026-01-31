Sanità De Nardo Fimmg Catanzaro | Azienda Zero inconcludente nell’abbattimento delle liste d’atte

In Calabria, i medici di famiglia di Catanzaro criticano duramente l’Azienda Zero. Secondo loro, non riesce a ridurre le lunghe liste d’attesa, lasciando i pazienti in balia delle attese e creando un senso di frustrazione tra i cittadini. La situazione sembra ancora più problematica, con i medici che chiedono interventi immediati per migliorare i servizi.

A Catanzaro, il sistema sanitario regionale è al centro di un crescente allarme da parte dei medici di famiglia, che denunciano un’efficienza drammaticamente carente nel gestire le liste d’attesa. Il dott. Gennaro De Nardo, segretario generale della Fimmg Catanzaro, ha reso noto che i tempi di attesa per visite specialistiche continuano a peggiorare, nonostante gli ultimi stanziamenti di risorse destinate al rilancio del servizio sanitario. Il problema non riguarda solo i tempi, ma anche la struttura organizzativa che rende il percorso del paziente complesso, ripetitivo e spesso irrazionale. Secondo De Nardo, il nodo principale è il meccanismo burocratico che impone ai pazienti di ritornare dal medico di medicina generale per ottenere una nuova impegnativa, anche dopo aver già prenotato la visita tramite il Cup. 🔗 Leggi su Ameve.eu

