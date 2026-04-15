Sanità territoriale e fondi Pnrr | ad Agrigento strutture pronte ma ancora da attivare

In Sicilia, la sanità territoriale finanziata dal Pnrr sta procedendo con un ritmo superiore alla media nazionale. In diverse zone dell’isola, alcune strutture sono già operative, mentre altre restano ancora da attivare. Ad Agrigento, sono state completate alcune strutture, ma non tutte sono state messe in funzione. I dati disponibili indicano un progresso nella spesa e nella realizzazione delle strutture sul territorio.

La sanità territoriale finanziata dal Pnrr prende forma in Sicilia con numeri che evidenziano un avanzamento della spesa superiore alla media nazionale e decine di strutture già operative. Un quadro che riguarda anche la provincia di Agrigento, dove gli interventi sono in una fase avanzata ma.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sanità territoriale e fondi PNRR, Scalera chiede audizione urgente in Commissione"Le risorse del PNRR destinate alla sanità territoriale rappresentano un’occasione storica per rafforzare l’assistenza di prossimità e portare i... Fondi Pnrr a rischio ad Arghillà: un progetto da 18 milioni ridimensionato e troppe domande ancora senza rispostaIl gruppo civico Noi siamo Arghillà-La Rinascita chiede verità sul possibile definanziamento del progetto Pinqua destinato alla rigenerazione urbana... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Del Ghingaro e Annale sui problemi della sanità territoriale; Nuovi presìdi, più servizi e un deciso rafforzamento della sanità di prossimità tra Formia e Gaeta; Decreto Pnrr. Sì alla fiducia alla Camera. Precari stabilizzati, medici di famiglia fino a 72 anni, cantieri sbloccati e farmaci più veloci; ULSS 4 Veneto Orientale, nuova direzione strategica: sanità territoriale e investimenti al centro. Sanità, Todde replica 'niente scorciatoie, c'è bisogno di tempo'La sanità sarda non è entrata in crisi ieri. Così la presidente della Regione Alessandra Todde ha aperto la sua replica alla mozione 111 del centrodestra nell'Aula del Consiglio regionale sulla situ ... ansa.it Sanità, Parma (Pd): 500 milioni per rafforzare il sistema pubblico e i territoriPubblichiamo un intervento della consigliera regionale e vicecapogruppo Pd Alice Parma sul tema della sanità e degli investimenti regionali, con un ... chiamamicitta.it Sanità territoriale, M5S : "Il report GIMBE mette il timbro sul fallimento di Bardi e Latronico" Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Alessia Araneo e Viviana Verri, Consigliere Regionali M5S "Non servono più cartomanti o profeti per dirlo. C’è un altro ti facebook Medici di famiglia, 'in Fvg sanità territoriale disomogenea'. Il 18/4 congresso Simg a Trieste. 'Il rischio è creare differenze nell'accesso alle cure' #ANSA x.com