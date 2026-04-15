Sanità sotto pressione allarme della Cisl | Carenze di personale all’Ics Maugeri

Da agrigentonotizie.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna ha segnalato una grave carenza di personale all’interno dell’Ics Maugeri, evidenziando una situazione di emergenza legata alla riduzione delle risorse umane disponibili. Secondo i rappresentanti sindacali, questa mancanza di personale sta creando problemi nella gestione quotidiana delle attività sanitarie e sta portando a una negazione di alcuni diritti dei lavoratori.

Emergenza organico e diritti negati all'Ics Maugeri: la Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna lancia un duro allarme sulla gestione del personale sanitario. In una nota ufficiale datata 15 aprile 2026 e indirizzata alla Direzione Strategica dell'Asp 1 di Agrigento, il coordinatore della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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