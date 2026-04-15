Sanità sotto pressione allarme della Cisl | Carenze di personale all’Ics Maugeri

La Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna ha segnalato una grave carenza di personale all’interno dell’Ics Maugeri, evidenziando una situazione di emergenza legata alla riduzione delle risorse umane disponibili. Secondo i rappresentanti sindacali, questa mancanza di personale sta creando problemi nella gestione quotidiana delle attività sanitarie e sta portando a una negazione di alcuni diritti dei lavoratori.

Emergenza organico e diritti negati all'Ics Maugeri: la Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna lancia un duro allarme sulla gestione del personale sanitario. In una nota ufficiale datata 15 aprile 2026 e indirizzata alla Direzione Strategica dell'Asp 1 di Agrigento, il coordinatore della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Imperia: Polizia sotto pressione tra carenza di personale e allarme infiltrazioni mafiose.Una giornata dedicata all'analisi della sicurezza in provincia di Imperia ha messo a fuoco le criticità che affliggono la Polizia di Stato nella... Italia che invecchia e carenza di personale: identikit di una sanità sotto pressioneA Palazzo Farnese un confronto tra esperti e istituzioni sui problemi organizzativi ed economici che affliggono la sanità italiana. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronto soccorso in Sardegna, l’allarme dei medici in Consiglio: Turni insostenibili e sistema ormai al collasso; Pronto soccorso in Toscana, l’allarme nella relazione dei primari all’Asl Centro: Pochi medici, rischiano il burnout; Caro carburante ed energia, edilizia in crisi: l’allarme di Confartigianato L’Aquila; Farmaci, ora è allarme approvvigionamento: Rischi per i pazienti. Sanità in Piemonte a rischio crollo: fuga di medici e infermieri, conti in rosso e servizi sotto pressione.Portale di informazione sanitaria AssoCareNews.it: dedicato a Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici sanitari, Pazienti e Caregiver. assocarenews.it Sanità in affanno in Basilicata: allarme carenza di personaleLa garante Tiziana Silletti: Il diritto alla salute rischia di diventare sempre più fragile, servono misure urgenti e strutturali ... trmtv.it +++ CANTIERE DI VIA ROOSEVELT E RITARDI, VIA ALL’ITER PER VALUTARE LE RESPONSABILITÀ +++ La Giunta ha deciso di avviare un accertamento tecnico per verificare difetti e carenze della direzione lavori del cantiere di desealing in vista di un’azi - facebook.com facebook IN POCHI MESI C’È IL RISCHIO DI UNA CARENZE DI FARMACI COME PARACETAMOLO, ANTIBIOTICI, ANTIDIABETICI x.com